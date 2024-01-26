Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Dewi Perssik Tak Terima Dituding Selingkuh, Indah Sari Bakal Dilaporkan ke Polisi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:30 WIB
Pacar Dewi Perssik Tak Terima Dituding Selingkuh, Indah Sari Bakal Dilaporkan ke Polisi
Pacar Dewi Perssik akan laporkan Indah Sari ke polisi (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik saat ini tengah berseteru dengan Indah Sari. Perseteruan keduanya terjadi usai Indah Sari menuding jika Rully, kekasih Dewi Perssik selingkuh.

Sayangnya, Indah Sari yang diduga memberikan informasi pada Depe terkait kekasihnya, kini justru berbuntut panjang. Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai pilot itu tak terima dituding selingkuh, hingga berniat akan melaporkan Indah ke pihak berwajib.

"Justru si pilot akan ngelaporin dia (Indah) ke kantor polisi," ujar Dewi Perssik dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Menurut Depe, saat ini kekasihnya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret Indah Sari ke jalur hukum. Sebab, Rully sama sekali tidak terima dengan tudingan yang mencoret nama baiknya tersebut.

Dewi Perssik

Pacar Dewi Perssik akan laporkan Indah Sari ke polisi (Foto: Instagram/dewiperssik9)

"Sekarang bukti-bukti lagi disusun sama si pilot. Mas Rully kayaknya mau laporin, karena dia dituduh selingkuh," beber Depe.

"Dia (Rully) ingin membuktikan, kan itu dia (Indah) bilang selingkuh kan? sama siapa selingkuh?" lanjutnya.

Diketahui, Indah Sari memang sempat memberikan informasi soal Rully memeluk seorang wanita di kelab malam. Sayangnya, hal itu justru membuat hubungan Indah Sari dengan Depe renggang, lantaran tak terima jika kekasihnya dituding selingkuh.

Saking kesalnya dengan Indah Sari, Depe pun disebut sering menghinanya di live sosial media dan menyebut Indah sebagai penyebar hoax.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement