Pacar Dewi Perssik Tak Terima Dituding Selingkuh, Indah Sari Bakal Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA - Dewi Perssik saat ini tengah berseteru dengan Indah Sari. Perseteruan keduanya terjadi usai Indah Sari menuding jika Rully, kekasih Dewi Perssik selingkuh.

Sayangnya, Indah Sari yang diduga memberikan informasi pada Depe terkait kekasihnya, kini justru berbuntut panjang. Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai pilot itu tak terima dituding selingkuh, hingga berniat akan melaporkan Indah ke pihak berwajib.

"Justru si pilot akan ngelaporin dia (Indah) ke kantor polisi," ujar Dewi Perssik dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Menurut Depe, saat ini kekasihnya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret Indah Sari ke jalur hukum. Sebab, Rully sama sekali tidak terima dengan tudingan yang mencoret nama baiknya tersebut.

Pacar Dewi Perssik akan laporkan Indah Sari ke polisi (Foto: Instagram/dewiperssik9)

"Sekarang bukti-bukti lagi disusun sama si pilot. Mas Rully kayaknya mau laporin, karena dia dituduh selingkuh," beber Depe.

"Dia (Rully) ingin membuktikan, kan itu dia (Indah) bilang selingkuh kan? sama siapa selingkuh?" lanjutnya.

Diketahui, Indah Sari memang sempat memberikan informasi soal Rully memeluk seorang wanita di kelab malam. Sayangnya, hal itu justru membuat hubungan Indah Sari dengan Depe renggang, lantaran tak terima jika kekasihnya dituding selingkuh.

Saking kesalnya dengan Indah Sari, Depe pun disebut sering menghinanya di live sosial media dan menyebut Indah sebagai penyebar hoax.