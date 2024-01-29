Tak Terima Disebut Pansos, Indah Sari Bakal Polisikan Dewi Persik

JAKARTA – Konflik Dewi Perssik dan Indah Sari semakin panas. Indah tampaknya tak terima ketika mantan istri Saipul Jamil itu menudingnya pansos setelah membongkar perselingkuhan sang pilot.

“Kalau saya mau pansos, ketika pertama kali dia jalan sama laki-laki itu (Rully), saya kasih tahu dong sama kalian (wartawan). Lalu ketika dia cerai sama si Angga saya beberkan juga. Tapi kan enggak,” ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (29/1/2024).

Lebih jauh, Indah mengatakan, dirinya diminta Dewi Perssik untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Rully selama dia berada di Bali. “Ada bukti chat bahwa dia menyuruh saya loh,” ujar sang pedangdut.

Tuduhan pansos dari sang sahabat, menurut Indah Sari, sangat melukai harga dirinya. Karena itu, dia enggan berdamai dan akan membawa tudingan Dewi Perssik itu ke jalur hukum.

“Saya sudah bilang ke pengacara, ini akan lanjut. Bagi saya, harga diri nomor satu. Ketika harga diri saya diinjak injak, siapapun dia akan saya lawan,” katanya.

Indah Sari kemudian mengingatkan Dewi Perssik agar menjaga ucapan dan sikapnya agar tidak bermasalah dengannya. Apalagi, dia merasa memegang cukup banyak rahasia sang pedangdut.

“Waktu saya di Mekkah, kamu bilang kan sudah move on dari laki-laki itu. Kamu bilang, sedang dekat sama polisi. Mau aku beberkan siapa polisi yang punya istri itu? Jangan kurang ajar bicara sama gue.”