HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |13:02 WIB
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya (Foto: IG Dewi Perssik)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik berbagi pengalaman yang membuatnya perlu mengambil langkah tegas terkait pergaulan anaknya, Felice Gabriel, yang kini beranjak remaja. 

Ia merasa risih dan khawatir setelah mengetahui beberapa teman Gabriel mengoleksi foto-foto seksinya yang diambil dari media sosial.

"Teman-temannya ada yang bilang, ‘Geb, kenalin dong sama mama kamu. Aku suka banget sama mama kamu.’ Gabriel sendiri sampai heran, ‘Kok kalian suka banget sama tante-tante,’" cerita Dewi Perssik di Jakarta.

Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan oleh Teman Anaknya
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan oleh Teman Anaknya

Dewi merasa situasi ini kurang pantas, apalagi teman-teman anaknya mengumpulkan foto-foto yang menurutnya tidak semestinya untuk anak seusia mereka.

