Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba

JAKARTA - Dewi Perssik angkat bicara terkait video hoaks memperlihatkan dirinya seolah-olah memberontak saat ditahan oleh beberapa pria. Video itu disertai keterangan menyesatkan yang menyebutkan bahwa Dewi Perssik ditangkap karena kasus narkoba.

Keterangan dalam video tersebut berbunyi, ‘Dewi Perssik Ditangkap Polisi karena Menggunakan Narkoba.’”

Menyadari hal ini, Dewi Perssik langsung memberi peringatan keras karena video tersebut adalah hoaks dan berpotensi merusak citranya.

Ia mengklarifikasi bahwa video itu sebenarnya diambil saat ia memberi kejutan kepada Anwar BAB dalam sebuah acara. Dewi juga menegaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan narkoba.

“Hati-hati ya kalau bikin berita hoaks. Itu waktu kejadian saya lagi nge-prank Anwar, bukan ditangkap narkoba,” ungkap Dewi Perssik melalui akun TikTok @dewiperssik_real pada Jumat (8/11/2024).

Lewat unggahan tersebut, Dewi meminta agar akun yang menyebarkan video segera menghapusnya, atau ia akan mengambil langkah hukum.

“Saya kasih kamu waktu 1 x 24 jam untuk take down video itu. Kalau tidak, saya akan laporkan kamu ke pihak berwajib,” tulisnya.