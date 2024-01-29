Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tessa Mariska Klaim Pernah Didekati Pacar Pilot Dewi Perssik: Dia Sampai Datang ke Rumah

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:52 WIB
Tessa Mariska Klaim Pernah Didekati Pacar Pilot Dewi Perssik: Dia Sampai Datang ke Rumah
Tessa Mariska mengaku, pernah didekati pacar pilot Dewi Perssik pada 2010. (Foto: YouTube/Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Tessa Mariska mengaku, pernah didekati pacar pilot Dewi Perssik. Hal itu dibeberkan penyanyi 45 tahun tersebut setelah Rully mengaku tidak mengenalnya yang membuat Depe menuding dirinya pansos. 

“Aku pansos ke kamu di mananya ya? Laki-lakimu itu (Rully) yang dulu suka ama aku. Dia mengejar-ngejar aku, sampai datang ke rumah aku di Bekasi,” kata Tessa Mariska dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (29/1/2024). 

Tessa Mariska mengaku, Rully mendekati dirinya sekitar tahun 2010. Selama 6 bulan, pacar pilot Dewi Perssik itu tak pernah absen menghubunginya, selalu mengantar jemput dirinya ke kantor, hingga memperkenalkan tempat kerjanya di bandara.

“Lanangnya itu sebenarnya baik. Aku tidak pernah punya masalah sama dia dulu. Tapi ini dulu ya. Yang jadi masalah, kenapa wedoknya (Dewi Perssik) bilang aku pansos? Di mana letak aku pansos ke dia?” ujarnya. 

Tessa Mariska sebut pernah didekati pacar pilot Dewi Perssik. (Foto: YouTube/Intens Investigasi)

Lebih jauh Tessa Mariska menyebut, hubungannya dengan pacar pilot Dewi Perssik itu tidak berlanjut. Alasannya, karena pria itu tidak masuk dalam kriteria tipe pria idamannya. 

“Tapi maaf, lanangmu itu memang bukan tipeku. Aku memang suka pria berseragam, tapi harus yang berpangkat. Jadi dengan sendirinya, priamu itu tersingkir,” tutur pelantun Kesihir Cinta tersebut.*

(SIS)

