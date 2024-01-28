Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adu Tarif Endorse Azizah Salsha dan Adiba Khanza, Dua Istri Pemain Timnas Indonesia

Nafisa Tahira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:11 WIB
Adu Tarif Endorse Azizah Salsha dan Adiba Khanza, Dua Istri Pemain Timnas Indonesia
Adu tarif endorse Azizah Salsha dan Adiba Khanza. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_/adiba.knza)
A
A
A

JAKARTA - Adu tarif endorse Azizah Salsha dan Adiba Khanza, dua selebgram cantik yang sama-sama berstatus istri pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Egy Maulana Vikri. 

Azizah diketahui memiliki 4,3 juta follower di Instagram, sementara Adiba sekitar 2,1 juta pengikut. Lalu seberapa besar tarif endorsement yang dipatok kedua selebgram cantik ini? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

Besaran tarif endorse Azizah Salsha pernah dibocorkan akun TikTok @vaniaranny_ tahun lalu. Akun TikTok tersebut merupakan pemilik toko online yang ingin menggunakan jasa istri Pratama Arhan tersebut. 

Akun itu mengaku, tak bisa membocorkan secara mendetail besaran tarif endorse Azizah. Namun selebgram yang dinikahi Pratama Arhan pada 20 Agustus 2023 itu, menggunakan jasa sang selebgram saat jumlah follower-nya masih di bawah 1 juta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
