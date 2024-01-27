Tereliminasi di Gala Show 1, Duo Kakak Beradik D'Fratts Mengaku Pulang dengan Bangga

D'Fratts mengaku pulang dengan bangga usai tereliminasi di X Factor Indonesia Season 4 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ajang pencarian bakat X Factor telah menjadi wadah bagi bakat vokal yang luar biasa, namun tak semua peserta berhasil mencapai puncak kesuksesan. Bagi mereka yang tereliminasi, perjalanan panjang mereka tak berakhir begitu saja. Inilah yang menjadi inspirasi di balik program podcast yang unik bernama "Ex Room".

"Ex Room" merupakan program yang memberikan tempat bagi para alumni peserta X Factor Season 4 yang tereliminasi untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka selama berada di karantina. Meskipun tak berhasil meraih gelar juara, peserta X Factor Season 4 yang tereliminasi tetap memiliki kisah menarik dan pengalaman berharga yang layak didengar.

Dipandu oleh dua host cantik yaitu Putu Maydea dan Alycia Helena yang juga jebolan ajang X Factor, episode pertama Ex Room kali ini dihadiri oleh D’Fratts, duo vokalis dan gitaris yang beranggotakan kakak beradik Richard Jeremy Simanjuntak dan Daniel Jonathan. Peserta X Factor dari tim Ariel ini tereliminasi di Gala Live Show 1.

"Ketika main song dibawakan, dibilang puas sih puas, cuman 80% lah ya. Enggak yang 100% banget. Tapi ketika di ‘Save Me Song’, anggap ini perform terakhir lo. Eh, dan bener perform terakhir. Tapi gak apa-apa, seenggaknya kita puas dan pulang bangga sih,” ujar Richard.

“Jadi sebenernya goals-nya itu udah dapet. Goals-nya kita itu udah puas ‘oh oke D’Fratts udah di Gala Show, udah dilihat satu Indonesia’ gitu kan. Jadi, kecewa pasti ada. Tapi, gua yakin kegagalan itu gak cuman awal dari kesuksesan sih. Dan D’Fratts udah bisa di (tahap) ini, udah Puji Tuhan banget,” tamba Richard.

Selain pandai bernyanyi dan memainkan alat musik, Richard dan Jeremy juga pandai membuat lagu. Dalam waktu dekat ini, Richard mengatakan bahwa D’Fratts akan merilis single keduanya.