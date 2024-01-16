Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

15 Finalis akan Bersaing di Gala Live Show Perdana X Factor Indonesia Season 4

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:03 WIB
15 Finalis akan Bersaing di Gala Live Show Perdana X Factor Indonesia Season 4
15 finalis X Factor Indonesia season 4 akan bersaing di babak Gala Show (Foto: MNC Media)
JAKARTA - X Factor Indonesia season 4 saat ini telah memasuki babak Gala Live Show. Setelah pada kontestan bersaing di babak Audisi, Bootcamp hingga The Chair, kini telah terpilih 15 finalis terbaik untuk memperebutkan gelar juara di X Factor Indonesia Season 4.

Ke 15 kontestan tersebut bahkan secara langsung dipilih oleh kelima orang mentor, yaitu Judika, BCL, Ello, VIDI dan Ariel ‘NOAH’.

Pada babak The Chair sebelumnya, setiap mentor telah memilih tiga anak didik dari masing-masing kategori, yakni Female, Male, dan Group.

Sementara itu, di babak Gala Live Show perdana inilah, para Finalis untuk pertama kalinya mendapatkan pengalaman dibimbing langsung oleh para mentor dalam mempersiapkan penampilan terbaik mereka.

Berikut adalah 15 Finalis yang siap bersaing di Gala Live Show perdana :

Line Up Mentor Judika:

- Kris Tomahu

- Jetje Margaretha

- Circle of Fifth

X Factor Indonesia

15 finalis X Factor Indonesia season 4 akan bersaing di babak Gala Show (Foto: MNC Media)

Line Up Mentor BCL:

- Ziad Fauzan

- Princessa Alicia

- Asmaralaya

Line Up Mentor Ello:

- Tigor Sihombing

- Denise Ú Alfi

- Nafisah Alayyah

Line Up Mentor VIDI:

- Peter Holly

- Marisa Aprilliyana

- TAV

Line Up Mentor Ariel 'NOAH':

- Zibran Prasetio

- Kania Lituhayu

- D’Fratts

Pada babak ini untuk pertama kalinya ke-15 Finalis akan menyanyikan satu lagu pilihan terbaiknya secara LIVE di hadapan seluruh penonton Indonesia. Sementara itu, untuk pertama kalinya juga, mereka ditantang memperebutkan dukungan serta VOTE dari seluruh Indonesia.

