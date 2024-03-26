Advertisement
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:32 WIB
JAKARTA - Kontestan Kris Tomahu berhasil membawakan penampilan terbaiknya di malam Road to Grand Final, X Factor Indonesia Season 4 pada Senin (25/3/2024). Berani tampil beda, Kris keluar dari zona nyaman dan membawakan lagu bergenre rock.

Kris yang merupakan anak didik dari Judika ini berhasil menampilkan lagu Letoy milik Blackout dengan epik di panggung X Factor Indonesia malam ini.

Bahkan, tiga juri X Factor Indonesia Season 4, Judika, BCL dan Vidi Aldiano pun memberikan standing ovation untuk Kris.

Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4

“Malam ini lo terlihat beda. Keren banget bawain lagu rock,” kata Ariel NOAH.

Vidi yang juga memberikan standing ovation untuk Kris pun ikut terpukau dan memuji penampilan terbaik Kris.

Vidi bahkan heran mengapa momen terbaik ini tak ditampilkan di awal-awal Kris manggung di X Factor Indonesia 2024.

“Jujur ini berminggu-minggu di X Factor kenapa ga di keluarin dari kemarin-kemarin? Bang Kris ini keren banget,” tambah Vidi.

Sebagai informasi, Road To Grand Final X Factor Indonesia Season 4 ini pun menyisakan 3 finalis dari mentor BCL, Ello, Vidi Aldiano, dan Judika.

Telusuri berita celebrity lainnya
