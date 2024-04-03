Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:33 WIB
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 ikut meriahkan meet and greet RCTI di Makassar (Foto: Ist)
A
A
A

MAKASSAR - Tiga finalis X Factor Indonesia 2024, Peter Holly, Princessa Alicia dan Kris Tomahu, ikut hadir dalam acara meet and greet Makassar. Acara ini sendiri digagas oleh RCTI untuk menjalin kedekatan antara penggemar dan idola.

Dalam kesempatan tersebut, baik Peter Holly, Princessa Alicia maupun Kris Tomahu tidak hanya hadir tanpa membawa sajian yang menarik untuk dipertontonkan di hadapan masyarakat. Pasalnya, ketiga finalis ini masing-masing berkesempatan untuk membawakan lagu andalan mereka di hadapan para penggemar mereka.

Meet and Greet RCTI di Makassar

3 Finalis X Factor Indonesia 2024 ikut meriahkan meet and greet RCTI di Makassar (Foto: Ist)


Diketahui, acara meet and greet ini digelar pada 30 Maret 2024 di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar.

Selain dihadiri oleh tiga finalisX Factor Indonesia 2024, acara ini juga diramaikan dengan kehadiran Rendi Jhon dan Laura Moane dari sinetron Cinta Berakhir Indah, Agoye Mahendra dan Dania salsabila dari sinetron TKP Para Wali, hingga Achmad Megantara dari sinetron Cinta Tanpa Karena.

Selain meet and greet, para pengunjung juga berkesempatan untuk berfoto bersama idola mereka. Tak lupa, ada juga kuis berhadiah.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
