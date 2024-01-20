Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Fakta Kris Tomahu, Peserta X Factor Indonesia 2024 yang Trending di YouTube

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:01 WIB
4 Fakta Kris Tomahu, Peserta X Factor Indonesia 2024 yang Trending di YouTube
Kris Tomahu di X Factor Indonesia (Foto: ist)
JAKARTA - Salah satu peserta X Factor Indonesia 2024, Kris Tomahu selalu memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung. Hal ini membuat penampilan Kris Tomahu menjadi trending di YouTube setiap minggunya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang benar-benar kagum dengan suara Kris sehingga terus menontonnya secara berulang di YouTube X Factor Indonesia.

Kemampuan bernyanyinya yang luar biasa ini pun nyatanya dirasakan oleh para juri sejak babak audisi. Kris selalu konsisten memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung. Salah satu penampilannya yang berkesan yakni kala bakak gala live show pertama pada Selasa 16 Januari 2024.

4 Fakta Kris Tomahu, Peserta X Factor Indonesia 2024 yang Trending di YouTube

Dalam kesempatan itu, Kris Tomahu membawakan lagu berjudul Jangan Khianati Aku milik Azlan & The Typewriter. Lewat penampilan ini, Kris mendapat lima standing ovation. Video penampilannya di YouTube pun berhasil ditonton 1,7 juta kali dan menjadi trending.

Dari penampilan yang memukau tersebut, kini banyak sekali masyarakat Indonesia yang penasaran dengan sosoknya. Berikut ini MNC Portal telah merangkum informasi dari YouTube X Factor Indonesia,

1. Asal dari Nusa Tenggara Timur

Kris Tomahu dari Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mendengar asal daerahnya saja, kita sudah tahu dirinya memiliki bakat dalam bernyanyi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, masyarakat Indonesia bagian timur memang diberikan anugerah dari Tuhan YME suara yang sangat indah dan merdu. Salah satu yang menerima anugerah tersebut yakni Kris Tomahu.

2. Kini menetap di Bali

Lelaki asal NTT ini kini telah menetap di Bali untuk bekerja. Kris diajak oleh sang kakak untuk merawat vila di Bali. Dalam kesehariannya, Kris kerap membersihkan vila dan menjaga keamanan villa tersebut.

