Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4

JAKARTA - Peter Holly resmi merebut kemenangan di X Factor Indonesia Season 4. Anak didik dari juri, Vidi Aldiano ini menjadi juara di X Factor Indonesia season ini, Senin (1/4/2024).

Saat Robby Purba mengumumkan siapa yang menjadi juara X Factor Indonesia Season 4 ini, suasana pun berubah menegangkan. Para penonton turut tak sabar mengetahui siapa juara dari X Factor Indonesia season ini.

Nama Peter pun diungkap menjadi juara pertama X Factor Indonesia Season 4. Disusul dengan Kris Tomahu sebagai juara 2 dan Alicia Princessa juara 3.

Kemenangan Peter pun membuat para penggemar dan penonton riuh. Vidi dan dewan juri lainnya juga langsung memberikan selamat atas gelar juara pertama X Factor Indonesia Season 4 ini.

Peter sendiri berhasil membuka penampilannya dengan lagu Dia Dia Dia yang mendapatkan lima standing ovation dari para juri. Di penampilan kedua, Peter membawakan I Have Nothing milik Whitney Houston.

Penampilan Peter malam ini juga cukup memuaskan para dewan juri termasuk sang mentor, Vidi Aldiano.

Beberapa kali Vidi mengungkap begitu bangga dengan penampilan Peter Holly yang memukau di malam Grand Final ini.

