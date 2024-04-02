Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:16 WIB
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
Peter Holly Juara X Factor Indonesia 2024 (Foto: IG X Factor)
A
A
A

JAKARTA - Peter Holly resmi merebut kemenangan di X Factor Indonesia Season 4. Anak didik dari juri, Vidi Aldiano ini menjadi juara di X Factor Indonesia season ini, Senin (1/4/2024).

Saat Robby Purba mengumumkan siapa yang menjadi juara X Factor Indonesia Season 4 ini, suasana pun berubah menegangkan. Para penonton turut tak sabar mengetahui siapa juara dari X Factor Indonesia season ini.

Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4

Nama Peter pun diungkap menjadi juara pertama X Factor Indonesia Season 4. Disusul dengan Kris Tomahu sebagai juara 2 dan Alicia Princessa juara 3.

Kemenangan Peter pun membuat para penggemar dan penonton riuh. Vidi dan dewan juri lainnya juga langsung memberikan selamat atas gelar juara pertama X Factor Indonesia Season 4 ini.

Peter sendiri berhasil membuka penampilannya dengan lagu Dia Dia Dia yang mendapatkan lima standing ovation dari para juri. Di penampilan kedua, Peter membawakan I Have Nothing milik Whitney Houston.

Penampilan Peter malam ini juga cukup memuaskan para dewan juri termasuk sang mentor, Vidi Aldiano.

Beberapa kali Vidi mengungkap begitu bangga dengan penampilan Peter Holly yang memukau di malam Grand Final ini.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988267/tigor-gagal-maju-ke-babak-top-3-x-factor-indonesia-season-4-iqK4zoIVyu.jpg
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/598/2985069/tereliminasi-marisa-aprilliyana-gagal-melaju-ke-road-to-grand-final-x-factor-indonesia-2024-hcsR1LVW85.jpg
Tereliminasi, Marisa Aprilliyana Gagal Melaju ke Road To Grand Final X Factor Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement