Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4

JAKARTA - Tigor Sihombing harus mengubur mimpinya menjadi juara X Factor Indonesia Season 4. Di babak Road to Grand Final ini, Tigor harus gagal dan tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4.

Tigor sebelumnya membawakan lagu Paradise City milik Guns and Roses dengan epik. Ia juga sudah tampil terbaik dan mempersembahkan penampilan hasil didikan sang mentor, Vidi Aldiano.

Sayangnya, Tigor harus berada di posisi terendah di antara kontestan lainnya. Tigor harus pulang malam ini dan gagal melaju ke babak Grand Final X Factor Indonesia Season 4.

Suasana tegang begitu terasa saat Robby Purba mengumumkan siapa yang harus tereliminasi malam ini. Tigor, anak didik dari Ello ini pun harus tersingkir meski sudah memberikan penampilan terbaik dan mendapat pujian dewan juri termasuk sang mentor.

Sebelumnya, Top 4 X Factor Indonesia Season 4 harus membawakan dua lagu di malam Road To Grand Final ini. Keempat kontestan membawakan lagu yang mewakili rasa untuk para mentor dan lagu yang akan menjadi calon single pertama mereka.