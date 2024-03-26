Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:01 WIB
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
Tigor Sihombing tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4 (Foto: IG X Factor)
A
A
A

JAKARTA - Tigor Sihombing harus mengubur mimpinya menjadi juara X Factor Indonesia Season 4. Di babak Road to Grand Final ini, Tigor harus gagal dan tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4.

Tigor sebelumnya membawakan lagu Paradise City milik Guns and Roses dengan epik. Ia juga sudah tampil terbaik dan mempersembahkan penampilan hasil didikan sang mentor, Vidi Aldiano.

Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4

Sayangnya, Tigor harus berada di posisi terendah di antara kontestan lainnya. Tigor harus pulang malam ini dan gagal melaju ke babak Grand Final X Factor Indonesia Season 4.

Suasana tegang begitu terasa saat Robby Purba mengumumkan siapa yang harus tereliminasi malam ini. Tigor, anak didik dari Ello ini pun harus tersingkir meski sudah memberikan penampilan terbaik dan mendapat pujian dewan juri termasuk sang mentor.

Sebelumnya, Top 4 X Factor Indonesia Season 4 harus membawakan dua lagu di malam Road To Grand Final ini. Keempat kontestan membawakan lagu yang mewakili rasa untuk para mentor dan lagu yang akan menjadi calon single pertama mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/598/2991314/selamat-peter-holly-juara-x-factor-indonesia-season-4-CSAaLZZ2yc.jpg
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/598/2985069/tereliminasi-marisa-aprilliyana-gagal-melaju-ke-road-to-grand-final-x-factor-indonesia-2024-hcsR1LVW85.jpg
Tereliminasi, Marisa Aprilliyana Gagal Melaju ke Road To Grand Final X Factor Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement