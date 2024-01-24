Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

3 Film Indonesia Dilarang Tayang di Malaysia

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:30 WIB
3 Film Indonesia Dilarang Tayang di Malaysia
Film Indonesia dilarang tayang di Malaysia. (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Deretan film Indonesia dilarang tayang di Malaysia. Negeri Jiran memang menjadi salah satu negara penikmat film Indonesia terbesar di luar negeri. Kesamaan budaya dan agama menjadi salah satu alasan karya Indonesia mudah diterima di sana.

Namun ada tiga film yang justru dilarang tayang di Malaysia. Alasannya karena film-film tersebut mengandung unsur kekerasan yang dapat memicu kontroversi hingga dianggap bertentangan dengan norma agama. 

Berikut tiga film Indonesia yang dilarang tayang di Malaysia versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber:

1.Rumah Dara (2009)

Film Indonesia dilarang tayang di Malaysia. (Foto: Rumah Dara)

Film arahan Kimo Stamboel dan Timo Tjahjanto ini dilarang tayang di Malaysia pada 2010. Alasannya, karena Rumah Dara menyuguhkan adegan kekerasan, pembunuhan sadis, hingga kanibalisme yang tak sesuai dengan norma moral dan sosial yang berlaku di Malaysia.

2.The Raid 2 : Berandal

Film Indonesia dilarang tayang di Malaysia. (Foto: The Raid 2: Berandal)

Film Indonesia dilarang tayang di Malaysia berikutnya adalah The Raid 2: Berandal, pada 2014. Walaupun menuai pujian internasional, namun adegan pertarungan intens penuh kekerasan yang ditampilkan sutradara Gareth Evans dalam film ini menjadi alasan utama Malaysia melarang penayangannya.

1 2
