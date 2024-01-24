Advertisement
HOT GOSSIP

Bukan karena Sakit Hati, Ini Alasan Ivan Gunawan Tinggalkan Indonesia

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:25 WIB
Bukan karena Sakit Hati, Ini Alasan Ivan Gunawan Tinggalkan Indonesia
Alasan Ivan Gunawan tinggalkan Indonesia. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
JAKARTA - Ivan Gunawan akhirnya menjawab alasannya meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat. Dia membantah anggapan yang mengatakan keputusan itu diambilnya imbas teguran KPI Pusat. 

“Enggak, keputusan itu sebenarnya sudah ada dan saya pertimbangkan cukup lama,” kata sang desainer seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (24/1/2024).

Namun keinginan itu harus diputuskannya dengan sangat hati-hati karena biaya hidup di luar negeri cukup besar. “Masa saya mau jadi gembel di negara orang? Harus ada persiapan dong,” tuturnya lagi. 

Keputusan hijrah ke luar negeri, baru diambilnya setelah memiliki dua bisnis fesyen yang cukup stabil di Indonesia. Sehingga di manapun dia tinggal, bisnis tersebut akan tetap jalan dengan baik. 

Alasan Ivan Gunawan tinggalkan Indonesia. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

“Soal pekerjaan kan bisa dilakukan secara daring. Ada WhatsApp dan Zoom,” ujarnya lagi. 

Sayang, Ivan Gunawan masih enggan membocorkan negara mana yang akan ditujunya. Namun dia memastikan, negara itu harus menjadi tempat yang memberi keleluasaan baginya untuk berkarya. 

“Yang pasti, negara itu harus tempat di mana saya bisa berkarya dengan nyaman. Tempat di mana kreativitas saya tak harus terhalang apapun,” tutur desainer 41 tahun tersebut. 

Sebelum pindah ke luar negeri untuk sementara waktu, Ivan Gunawan akan menggelar peragaan busana brand hijab miliknya. Dia menjelaskan, ada 50 koleksi dan 50 model yang terlibat dalam event tersebut.

