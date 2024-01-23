Sinopsis Film The Hateful Eight, 8 Orang Bermasalah di Tengah Badai Salju

JAKARTA - Sinopsis film The Hateful Eight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hateful Eight adalah film misteri thriller Amerika tahun 2015 yang bergenre Western, ditulis dan disutradarai oleh Quentin Tarantino.

Film ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, dan Bruce Dern, sebagai delapan orang asing yang mencari perlindungan dari badai salju di suatu tempat setelah Perang Saudara Amerika.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Hateful Eight mendapatkan rating persetujuan sebesar 74% berdasarkan 337 ulasan, dengan rata-rata rating 7.3/10.

Sinopsis Film The Hateful Eight

Pada tahun 1877, pemburu hadiah dan veteran Angkatan Darat Union, Major Marquis Warren, menuju Red Rock, Wyoming, membawa tiga mayat buruan. Kudanya rusak, dan dihadapkan dengan badai salju, Warren mengajak naik kereta kencana yang dikemudikan oleh O.B. Jackson. Di dalamnya ada pemburu hadiah John Ruth "The Hangman", yang terikat tangan dengan buronan "Crazy" Daisy Domergue, yang akan dihukum gantung di Red Rock.

Warren dan Ruth sebelumnya sudah berikatan karena surat pribadi Warren dari Abraham Lincoln. Chris Mannix, putra Erskine yang memimpin milisi Lost-Causer bernama Mannix's Marauders, mengklaim sebagai sheriff baru Red Rock dan bergabung dengan mereka. Selama perjalanan, Ruth mengetahui tentang hadiah buronan Konfederasi atas kepala Warren karena melarikan diri dan membakar kamp tahanan perang.

Mereka mencari perlindungan dari badai salju di Minnie's Haberdashery, yang dijaga oleh Bob, seorang pria Meksiko yang mengaku menjaga haberdashery tersebut selama Minnie dan suaminya Sweet Dave absen. Penginapan tersebut menampung algojo setempat Oswaldo Mobray, koboi Joe Gage, dan jenderal Konfederasi Sanford Smithers, yang berencana mendirikan cenotaph untuk putranya yang hilang, Chester Charles.

Merasa curiga, Ruth menyuruh semua orang kecuali Warren untuk menyerahkan senjatanya. Sementara Mannix mengenali Smithers sebagai pahlawan perang, Warren menginginkan kematiannya sebagai balas dendam atas perintah eksekusi terhadap tawanan perang kulit hitam di Baton Rouge. Saat makan malam, Mannix menyimpulkan bahwa surat Lincoln itu palsu. Warren merespons kekecewaan Ruth dengan mengatakan bahwa surat palsunya memberinya kelonggaran dengan orang kulit putih.

Setelah pembicaraan kecil, Warren meletakkan salah satu senjatanya di sebelah Smithers dan mengklaim bahwa ia memperkosa dan membunuh putra Smithers, yang mencoba mengklaim hadiah buronan. Ketika Smithers meraih senjata, Warren membunuhnya.

Selama konfrontasi, kopi diracuni, yang Daisy saksikan diam-diam. Ruth dan O.B. minum kopi; O.B. mati, dan Daisy membunuh Ruth yang sekarat dengan pistol Ruth sendiri. Warren menyita senjata Daisy, meninggalkannya terikat pada mayat Ruth, dan menahan yang lain dengan senjata kecuali Mannix, yang hampir minum kopi beracun itu sendiri.

