Sinopsis Film 300: Rise of an Empire, Pembalasan Pasukan Sparta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:08 WIB
Sinopsis Film 300: Rise of an Empire, Pembalasan Pasukan Sparta
Sinopsis Film 300: Rise of an Empire (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film 300: Rise of an Empire akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 300: Rise of an Empire adalah film aksi sejarah epik Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Noam Murro dari skenario yang ditulis oleh Zack Snyder dan Kurt Johnstad, berdasarkan novel grafis Xerxes karya Frank Miller.

Film ini dibintangi oleh Lena Headey, Peter Mensah, David Wenham, Andrew Tiernan, Andrew Pleavin, dan Rodrigo Santoro yang mengulangi peran mereka dari film pertama, bersama Sullivan Stapleton, Eva Green, Hans Matheson, dan Callan Mulvey.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberikan film tersebut peringkat persetujuan sebesar 45% berdasarkan 200 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5/10.

Sinopsis Film 300: Rise of an Empire

Ratu Gorgo dari Sparta menceritakan kepada para prajuritnya tentang Pertempuran Marathon, di mana Raja Darius dari Persia tewas oleh Themistocles dari Athena. Putra Darius, Xerxes, menyaksikan kematian ayahnya dan diberi nasihat untuk tidak pernah berperang melawan orang Yunani. Artemisia, komandan laut Darius, meyakinkan Xerxes untuk menjadi seorang dewa dan mengirim Xerxes dalam perjalanan melalui padang gurun. Xerxes mencapai sebuah gua dan mandi dalam cairan dunia lain, muncul sebagai "Raja-Dewa". Ia kembali ke Persia dan menyatakan perang kepada Yunani untuk membalas kematian ayahnya.

Sinopsis Film 300: Rise of an Empire, Pembalasan Pasukan Sparta

Ketika pasukan Xerxes maju menuju Thermopylae, Themistocles bertemu dengan dewan dan meyakinkan mereka untuk memberinya armada untuk melawan Persia di laut. Themistocles pergi ke Sparta untuk meminta bantuan Raja Leonidas tetapi diberitahu oleh Dilios bahwa Leonidas sedang berkonsultasi dengan Orakel, dan Gorgo enggan untuk berpihak kepada Athena.

Themistocles bersatu kembali dengan teman lamanya, Scyllias, yang menyusup ke pasukan Persia dan mengungkapkan bahwa Artemisia lahir sebagai orang Yunani, tetapi membelot ke Persia setelah keluarganya diperkosa dan dibunuh oleh hoplites Yunani. Diselamatkan dan diadopsi oleh utusan Persia, ia dilatih dan akhirnya menjadi komandan laut. Themistocles juga mengetahui bahwa Leonidas telah maju untuk melawan Persia dengan hanya 300 orang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
