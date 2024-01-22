Sinopsis Film Blood Father

JAKARTA - Sinopsis film Blood Father akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Blood Father adalah film aksi thriller kejahatan berbahasa Inggris-Prancis tahun 2016 yang disutradarai oleh Jean-François Richet, ditulis oleh Peter Craig berdasarkan novel dengan nama yang sama.

Film ini dibintangi oleh Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, dan William H. Macy. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 89%, berdasarkan review dari 97 kritikus, dengan rating rata-rata 6,6/10.

Sinopsis Film Blood Father

Seorang wanita muda bernama Lydia membeli amunisi di megastore untuk pacarnya, Jonah Pincerna, dan gengnya. Setelah memuat, geng tersebut pergi untuk membunuh keluarga penyewa yang diduga mencuri uang yang disembunyikan geng tersebut di dinding rumah sewaan mereka. Setelah membunuh salah seorang penyewa, Jonah mengikat yang lain dan mendesak Lydia untuk membunuhnya. Namun, secara tidak sengaja, Lydia menembak Jonah di leher dan melarikan diri dari rumah, berhasil keluar dari tempat kejadian kejahatan dan geng Jonah.

Dia menghubungi ayahnya yang terasing, John Link, seorang mantan narapidana dan alkoholik yang sedang menjalani masa percobaan setelah tujuh tahun dipenjara. Dia menjemput Lydia, membawanya kembali ke trailer-nya, dan mengetahui bahwa Lydia adalah pecandu narkoba dan alkohol. Beberapa hari berlalu tanpa peristiwa, meskipun Lydia menerima pesan teks ancaman kematian dari anggota geng.

Suatu malam, anggota geng Jonah datang ke rumah John. Setelah gagal memaksa masuk, mereka menembaki rumah dan menabraknya dengan SUV mereka. Kirby, tetangga dan sponsor John, menghadapi penyerang dengan bantuan penduduk lain di sekitarnya, dan geng itu mundur. Berpikir bahwa menyerahkan Lydia kepada polisi akan membahayakan dirinya, John melarikan diri dengannya.

Lydia menceritakan kepada John tentang hidupnya setelah lari dari rumah dan tentang Jonah, yang ternyata menjadi anggota kartel narkoba Meksiko yang terkait dengan baik. Keduanya istirahat di sebuah motel, di mana Lydia mengetahui bahwa mereka dikaitkan dengan kematian penyewa. Mereka dengan susah payah menghindari polisi dan seorang sicario (pembunuh bayaran) yang dikirim oleh kartel.

John berusaha meminta bantuan dari mantan mentor dan temannya, Pendeta, yang mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual barang-barang kenangan perang. Pendeta setuju untuk membantu tetapi berubah pikiran setelah mengetahui tentang imbalan untuk menyerahkan Lydia. John mengalahkan Pendeta dan istrinya, dan melarikan diri dengan Lydia menggunakan sepeda motor Harley Softail tahun 1997. Mereka dikejar oleh dua orang laki-laki Pendeta, yang keduanya tewas dalam kejar-kejaran.

John pergi ke penjara di mana dia bertemu dengan Arturo, mantan rekan selnya, untuk bertanya tentang hubungan Jonah. Dia mengetahui bahwa Jonah sendiri mencuri uang dari kartelnya, menyalahkan penyewa, dan kemudian membunuh mereka untuk menutupi jejaknya. Di motel sendirian, Lydia menerima telepon dari Kirby, yang mengatakan dia dalam bahaya dan menyarankannya untuk pergi ke tempat umum yang ramai, seperti bioskop.