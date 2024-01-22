Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Nonton Film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Sandiaga Uno Takjub

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |00:01 WIB
Nonton Film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Sandiaga Uno Takjub
Sandiaga Uno tonton Film Petualangan Anak Penangkap Hantu
JAKARTA - Sandiaga Uno turut menyaksikan salah satu film karya anak bangsa berjudul Film Petualangan Anak Penangkap Hantu produksi MNC Pictures di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Sandiaga Uno pun mengapresiasi film ini lantaran saat ini film anak-anak cukup langka di industri film Indonesia.

Terlebih film ini bukan sekedar film horor yang menakuti penontonnya melainkan sarat akan pesan moral untuk selalu menjaga kelestarian alam. Sandiaga Uno juga merasa terhibur dengan komedi yang disuguhkan dalam film ini.

Nonton Film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Sandiaga Uno Takjub

"Kami dari Kemenparekraf memberikan apresiasi. Ceritanya sangat menarik, memberi wawasan juga untuk jaga lingkungan, edukasi kelestarian alam, menarik filmnya, komedinya juga dapat," ujar Sandiaga Uno di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Selain itu, Sandiaga Uno juga mengapresiasi pemilihan lokasi syuting film ini yang terletak di Banyuwangi dimana menjadi salah satu upaya untuk mengangkat sektor pariwisata daerah tersebut. Selain itu, Sandiaga juga melihat potensi lapangan kerja yang terbuka luas dalam proses produksi film ini.

"Film ini juga ada promosi pariwisata Indonesia, Banyuwangi sebagai destinasi pariwisata unggulan kita," sambungnya.

