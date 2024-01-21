Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Muzakki Ramdhan Tetap Prioritaskan Sekolah

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |07:05 WIB
Syuting Film <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>, Muzakki Ramdhan Tetap Prioritaskan Sekolah
Muzzaki Ramdhan tetap prioritaskan sekolah (Foto: Devi Pattricia/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor cilik Muzakki Ramdhan mengaku harus menjalani syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu sambil mengikuti ujian sekolah. Kebetulan, jadwal syuting film yang berlokasi di Banyuwangi itu bertepatan dengan minggu ujian di sekolah Zaki.

Tak hanya Zaki, Giselle Tambunan yang kebetulan satu sekolah dengannya juga harus menjalani syuting di tengah masa ujian.

“Saat proses syutingnya pas banget momen ujian kenaikan kelas dari SD ke SMP," ujar Zaki kepada Tim MNC Portal Indonesia di acara Meet and Greet Casts Petualangan Anak Penangkap Hantu, Sabtu, 20 Januari 2024.

"Kebetulan kita (Zaki dan Giselle) juga satu sekolah,” sambungnya.

Muzzaki Ramdhan (Devi Pattricia)

Muzzaki Ramdhan tetap prioritaskan sekolah (Foto: Devi Pattricia/MPI)


Otomatis, Zaki pun harus membagi waktunya dengan baik antara pendidikan dan kesibukannya sebagai aktor cilik. Di tengah-tengah proses shooting, Zaki bahkan sempat meminta waktu untuk melangsungkan ujian secara online di hotel, setelah itu baru menuju ke lokasi shooting.

“Jadi kita malah minta dulu ke crew, boleh nggak kita ujian online dulu di hotel. Setelah selesain ujiannya terus baru berangkat ke lokasi syuting,” tuturnya.

Meskipun masih bersekolah, Zaki menyatakan bahwa dirinya tetap masih bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan juga karirnya di industri perfilman. Bahkan saat ditawarkan untuk ikut serta dalam film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Zaki langsung tertarik dengan tawaran tersebut.

Apalagi saat mengetahui bahwa ini adalah film anak. Tanpa pikir panjang dan ada rasa ragu Zaki langsung menyetujuinya, meskipun harus membagi waktu dengan pendidikannya.

Halaman:
1 2
