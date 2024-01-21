Andy Boim Merasa Senang Sekaligus Tertantang, Bermain di Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

JAKARTA - Andy Boim kembali hadir ke layar lebar lewat film garapan MNC Pictures bertajuk Petualangan Anak Penangkap Hantu. Dalam film tersebut, aktor sekaligus komedian ini didapuk untuk berperan sebagai Bang Dul.

Ia mengaku sangat senang ketika mendapatkan tawaran untuk bermain di film anak. Sebab, ia merasa bahwa film anak di Indonesia sangatlah jarang.

BACA JUGA: Andy Boim Alami Cedera saat Syuting Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Bisa mendapatkan tawaran untuk main di film anak, tentunya membuat Andy Boim merasa jika dirinya mendapatkan kesempatan emas untuk mengembangkan kemampuannya.

Diketahui, Petualangan Anak Penangkap Hantu merupakan film anak kedua yang pernah ia bintangi sepanjang perjalanan karirnya. Saat mengetahui gambaran ceritanya, ia langsung merasa cocok dan tertarik dengan alur cerita film tersebut.

Andy Boim merasa senang sekligus tertantang, bermain di film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Devi Pattricia/MPI)





Ia pun mengaku bahwa sangat senang dan bersyukur bisa kembali bermain di film anak. Apalagi film anak sendiri sangat lekat kaitannya dengan nilai-nilai positif yang harus dijaga. Baginya ini adalah sebuah tantangan yang seru.

“Jadi ini juga sebagai tantangan juga untuk gimana sih kalau aku memerankan sebuah karakter yang harus ngejaga juga. Kalau acting mungkin ya walaupun masih belajar tapi aku Insya Allah bisa beradaptasi gitu loh,” jelas Andy Boim kepada Tim MNC Portal Indonesia di acara Meet and Greet Casts Petualangan Anak Penangkap Hantu, Sabtu, 20 Januari 2024.

Citra seorang Andy Boim sangat lekat kaitannya dengan komedi. Dirinya mengaku kalau berlaga di film komedi, apa yang ia lakukan dan ucapkan lebih spontan.

BACA JUGA: Cerita Andy Boim Membintangi Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Akan tetapi di film anak ini, ia ingin berhati-hati dan lebih melatih diri agar bisa menjaga ucapan dan perilakunya.

“Tapi ketika harus ada unsur menjaganya ingat loh ini film anak. Jadi kayak di hati sama pikiran tuh kayak ngomong ‘kontrol boim, boim kontrol’ gitu loh. Karena aku kan berangkatnya dari komedi, yang dimana komedi itu kan lebih ke spontan,” ujarnya.