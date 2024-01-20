Advertisement
HOT GOSSIP

Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:27 WIB
Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom
Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Slank mundur dari komisaris Telkom (Foto: Okezone)
JAKARTA - Slank baru saja menggelar deklarasi menyatakan dukungan untuk Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Sabtu (20/1/2024). Dalam acara ini, sang gitaris, Abdee Negara menyatakan dirinya resmi mundur dari Komisaris Telkom.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (20/1/2024), sosok Abdee terpantau hadir dan duduk bersama Ganjar-Mahfud dan personel Slank lainnya. Abdee pun buka suara mengenai keberadaannya di deklarasi ini dan menyatakan sudah mengundurkan diri dari Komisaris Independen Telkom.

Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

“Biar tidak ada dusta di antara kita, dan untuk menghormati aturan yang ada, per hari Jumat kemarin jam 17.00 WIB, saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom,” ungkap Abdee di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Keputusan Abdee ini pun sudah matang dan mengundang riuh para Slankers dan awak media yang hadir. Abdee juga menjelaskan alasan dirinya mantap mendukung penuh Paslon 03, Ganjar-Mahfud.

“Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan. Kolusi, korupsi dan nepotisme harus dihilangkan,” jelas Abdee.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud memenuhi kriteria untuk memberantas masalah-masalah tersebut bila terpilih menjadi Presiden RI.

Ia yakin Ganjar-Mahfud bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat Tanah Air.

“Kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan semua itu adalah pak Ganjar dan pak Mahfud,” pungkas Abdee.

