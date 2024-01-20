Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Didukung Slank, Ganjar Pranowo Makin Semangat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:15 WIB
Didukung Slank, Ganjar Pranowo Makin Semangat
Ganjar Pranowo semangat dapat dukungan dari Slank (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan energi penyemangat dari dukungan grup band legendaris Slank.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai mendatangi markas Slank di Potlot Studio, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2024).

"Dan hari ini kami diterima oleh kawan-kawan dari Slankers cukup komplit. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di Poster Slank mendukung Ganjar Mahfud," ujar Ganjar Pranowo.

Didukung Slank, Ganjar Pranowo Makin Semangat

Ia menyebutkan dukungan dari grup band legendaris seperti Slank menambah energi dan semangat tim pemenangan Ganjar Mahfud.

"Ini satu energi yang membuat Ganjar Mahfud dan pendukungnya tambah bersemangat," pungkas Ganjar Pranowo.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, grup band legendaris Slank akan menyampaikan dukungannya kepada Paslon Capres-Cawapres nomor urut tiga dalam Pemilihan Umum 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Arah dukungan tersebut akan disampaikan di Potlot Studio, Jalan Potlot III, RT01/RW03, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2024) siang.

