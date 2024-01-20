Dukung Ganjar Mahfud, Slank Berikan Ide Revolusi Cinta

JAKARTA - Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari grup band Tanah Air Slank, pada Sabtu (20/1/2024). Acara ini berlangsung sukses saat digelar di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (20/1/2024), Ganjar tiba lebih dulu di Studio Potlot sekitar pukul 12.40 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, Mahfud pun hadir dan disambut hangat para personel Slank, Kaka, Bimbim, dan Abdee. Mereka pun melangsungkan jamuan makan siang terlebih dahulu sebelum menggelar deklarasi.

Dalam kegiatan deklarasi ini, Slank pun menyatakan deklarasi mereka yang mendukung Paslon 03, Ganjar-Mahfud. Hal itu diungkap langsung Bimbim.

“Hari ini kita deklarasi bahwa kita Slank mendukung Ganjar-Mahfud,” ungkap Bimbim pada Sabtu (20/1/2024).

Bimbim mengatakan Slank begitu terbuka menerima kunjungan Ganjar dan Mahfud di tempat mereka. Bimbim juga mengatakan bahwa Slank memberikan beberapa poin untuk Ganjar-Mahfud agar bisa direalisasikan saat menang menjadi Presiden RI 2024-2029.

“Kita ngasih satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta. Ada beberapa poin yang Slank dan Slankers minta. Niscaya nanti menang sebagai Presiden bisa dijalani,” papar Bimbim.