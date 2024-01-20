Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Ganjar Mahfud, Slank Berikan Ide Revolusi Cinta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:23 WIB
Dukung Ganjar Mahfud, Slank Berikan Ide Revolusi Cinta
Slank berikan ide revolusi cinta kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari grup band Tanah Air Slank, pada Sabtu (20/1/2024). Acara ini berlangsung sukses saat digelar di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (20/1/2024), Ganjar tiba lebih dulu di Studio Potlot sekitar pukul 12.40 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, Mahfud pun hadir dan disambut hangat para personel Slank, Kaka, Bimbim, dan Abdee. Mereka pun melangsungkan jamuan makan siang terlebih dahulu sebelum menggelar deklarasi.

Dukung Ganjar Mahfud, Slank Berikan Ide Revolusi Cinta

Dalam kegiatan deklarasi ini, Slank pun menyatakan deklarasi mereka yang mendukung Paslon 03, Ganjar-Mahfud. Hal itu diungkap langsung Bimbim.

“Hari ini kita deklarasi bahwa kita Slank mendukung Ganjar-Mahfud,” ungkap Bimbim pada Sabtu (20/1/2024).

Bimbim mengatakan Slank begitu terbuka menerima kunjungan Ganjar dan Mahfud di tempat mereka. Bimbim juga mengatakan bahwa Slank memberikan beberapa poin untuk Ganjar-Mahfud agar bisa direalisasikan saat menang menjadi Presiden RI 2024-2029.

“Kita ngasih satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta. Ada beberapa poin yang Slank dan Slankers minta. Niscaya nanti menang sebagai Presiden bisa dijalani,” papar Bimbim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement