HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Ganjar-Mahfud, Slank: Salam Metal, Menang Total!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:09 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Slank: Salam Metal, Menang Total!
Slank dukung Ganjar Mahfud (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Slank menyatakan dukungan mereka untuk Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan ini diungkap dalam deklarasi pada Sabtu (20/1/2024) di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dalam acara ini, Slank dengan tegas menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Salah satu kejutan yang diberikan Slank ialah mereka telah menyiapkan lagu untuk Ganjar-Mahfud.

Dukung Ganjar-Mahfud, Slank: Salam Metal, Menang Total!

“Sebelum deklarasi ini, kita sudah siap-siap lagu. Karena lagu adalah bahasanya kita sehari-hari. Bahasanya Slank untuk melakukan aksi selalu lewat lagu dulu,” ungkap Kaka, vokalis Slank.

Kaka menjelaskan lagu tersebut bukan hanya menjadi bentuk dukungan, tapi juga penyemangat untuk masyarakat. Kaka mengatakan lagu ini juga bentuk optimis Slank dan para Slankers untuk yakin pada kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang.

“Lagu itu adalah penyemangat, dengan kita bikin lagu baru, bikin musik, itu ada energi yang mendorong kita untuk semangat dan yakin,” jelas Kaka.

Kaka pun menyebutkan lagu untuk Ganjar-Mahfud ini ialah Salam Metal yang berarti Menang Total.

“Lagunya Salam Metal, Menang Total!,” pungkas Kaka.

