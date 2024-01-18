Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Memandikan Jenazah Ibu Maxime Bouttier, Luna Maya Sudah Kantongi Restu Menikah?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |14:12 WIB
Luna Maya sudah dapat restu menikah dengan Maxime Bouttier? (Foto: Instagram/lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Kabar meninggalnya ibunda Maxime Bouttier, Siti Purwanti, hingga kini masih menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan para penggemar Maxime pun turut bersedih, sekaligus bertanya-tanya soal restu ibunda idola mereka atas hubungannya dengan Luna Maya.

Diketahui, banyak penggemar yang mengkhawatirkan restu atas hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Pasalnya, hubungan mereka memiliki usia yang cukup jauh, dimana Luna lebih tua 10 tahun dibandingkan bintang film Ticket to Paradise itu.

Akan tetapi, kekhawatiran tersebut tampaknya sama sekali tidak terbukti. Hal tersebut diketahui dari ucapan paman Maxime mengenai hubungan kakaknya dengan kekasih dari sang keponakan.

"Saya sangat berterima kasih karena Mbak Luna mau menerima adik saya (Siti Purwanti) untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari sampai wafat," kata kakak Siti sekaligus Paman Maxime, Purwadi.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Luna Maya sudah dapat restu menikah dengan Maxime Bouttier? (Foto: Okezone)


"Dan ketika kita memandikan (jenazah Siti), Mbak Luna juga ikut menyirami Mama Maxime," sambungnya.

Purwadi sendiri tampaknya sangat berterima kasih atas kebaikan hati Luna Maya jelang berpulangnya sang kakak. Bahkan diduga kuat, restu dari ibunda Maxime telah dikantongi Luna sebelum SIti purwanti mengembuskan napas terakhirnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
