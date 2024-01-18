Luna Maya Setia Dampingi saat Berduka, Maxime Bouttier: Membantu Aku Bangkit

JAKARTA - Maxime Bouttier mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang kekasih, Luna Maya, yang setia mendampingi saat dirinya berduka.

Maxime mengaku peran Luna Maya sangat membantu memulihkan kondisi psikologisnya setelah kepergian sang bunda.

"Jadi kaya apa yang dikasih Luna membantu banget untuk aku bisa bangkit. Dan dia juga ngebantu kita ke rumah sakit bareng dan kita juga sempat ngomong ada obrolan untuk keluar rumah sakit," kata Maxime Bouttier saat ditemui di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Saat itu, Luna bahkan tak ragu untuk menawarkan rumahnya sebagai tempat perawatan ibunda Maxime setelah keluar dari rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin, 15 Januari 2024.

"Soalnya mama udah kaya capek di RS jadi kita bilang mungkin kita ke rumah atau ke apartemen dan Luna sangat baik nawarin 'di rumah aja deh, biar lebih gampang kita deket banget dari rumah sini (orangtua)' akhirnya kita bawa Mama ke rumah Luna ya walaupun memang Mama nggak enakan banget kan orangnya, kayak udah nggak apa-apa kita biar rame-rame di situ dan keluarga masih tetap datang," jelas Maxime.

"Itu sih bantuan Luna, supportnya Luna ke keluarga kita," sambungnya.