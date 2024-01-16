Prilly Latuconsina Melayat ke Pemakaman Ibunda Maxime Bouttier, Disambut Hangat Luna Maya

JAKARTA - Maxime Bouttier tengah dirundung duka. Ibundanya, Hj Siti Purwanti, diketahui meninggal dunia pada Minggu, 14 Januari 2024 pukul 19.15 WIB. Jenazah ibunda Maxime pun telah dimakamkan pada Senin, 15 Januari 2023.

Ibu dari Maxime sendiri diketahui meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami penyakit jantung dan gagal ginjal.

Selain sang kekasih, Luna Maya, sejumlah rekan selebritis pun ikut melayat ke rumah duka dan ikut mengantar ibunda Maxime ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Salah satunya adalah Prilly Latuconsina yang kedapatan sedang melayat ke masjid dimana jenazah ibunda Maxime Bouttier disholatkan. Prilly yang mengenakan kerudung dan kacamata hitam tampak sedang duduk di masjid sebelum akhirnya Luna Maya terlihat menghampirinya.

Luna Maya menyambut mantan kekasih Maxime itu dengan pelukan hangat. Prilly juga tampak membalas pelukan itu sebelum akhirnya keduanya sama-sama duduk berdampingan. Momen ini terungkap dari unggahan akun TikTok @couplekinderjoy.

Sontak, momen itu langsung menuai decak kagum netizen. Mereka begitu terharu melihat momen hangat itu. Beberapa diantaranya memuji kedekatan Luna dan Prilly.