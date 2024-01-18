Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Go Eun Dikonfirmasi Bintangi Drama Two Women

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:30 WIB
Kim Go Eun Dikonfirmasi Bintangi Drama <i>Two Women</i>
Kim Go Eun dikonfirmasi bintangi drama baru Netflix, Two Women. (Foto: Mardi Mercredi)
SEOUL - Kim Go Eun dikonfirmasi membintangi drama terbaru Netflix berjudul Two Women. Dia akan beradu akting dengan Park Ji Hyun dan Kim Gun Woo dalam drama arahan sutradara Jo Young Min tersebut. 

Mengutip Soompi, Kamis (18/1/2024), drama Two Women berkisah tentang Ryu Eun Joong (Kim Go Eun) yang berteman dengan gadis kaya bernama Cheon Sang Yeon (Park Ji Hyun) sejak SD. 

Sang Yeon tumbuh di keluarga kaya dan sangat bertalenta. Meski Eun Joong terlihat sangat mengagumi sahabatnya tersebut, namun dia sebenarnya menyimpan kecemburuan dan dendam terhadap Sang Yeon. 

Persahabatan Eun Joong dan Sang Yeon terbilang cukup awet. Saat mereka berusia 42 tahun, Eun Joong yang bekerja sebagai penulis skenario drama itu bertemu kembali dengan Sang Yeon yang merupakan sutradara film sukses. 

Namun pertemuan itu bukan momen biasa untuk mereka. Sang Yeon meminta Eun Joong untuk menemani momen terakhir hidupnya setelah divonis mengidap kanker stadium akhir.

Kim Go Eun bintangi drama baru Netflix, Two Women. (Foto: ELLE)

Drama ini akan membawa penonton ke perjalanan persahabatan Eun Joong dan Sang Yeon, dari masa sekolah hingga menjadi dewasa. Drama ini juga mengisahkan bagaimana keberadaan mereka berpengaruh dalam hidup satu sama lain. 

Sebagai tambahan, aktor The Glory Kim Gun Woo akan berperan sebagai Kim Sang Hak, senior Sang Yeon di klub fotografi sekaligus pacar Eun Joong. Dia akan menjadi karakter penting di antara dua sahabat tersebut.

