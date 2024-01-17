Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Beri Hadiah Ayam Kate Motif Batik untuk Ameena

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |18:35 WIB
Ashanty Beri Hadiah Ayam Kate Motif Batik untuk Ameena
Ashanty beri hadiah ayam kate motif batik untuk Ameena (Foto: Instagram/ashanty_ash)
JAKARTA - Ashanty belum lama ini memberikan hadiah untuk sang cucu tercinta, Ameena Hanna Nur Atta. Berbeda dari yang lain, istri Anang Hermansyah ini memilih untuk membelikan cucu pertamanya dua ekor ayam.

Menariknya, dua ekor ayam yang diberikan Ashanty pada Ameena merupakan ayam kate langka. Mengingat, bocah 2 tahun itu belakangan ini memang tengah suka dengan ayam.

"Iya kan dia sebulan itu suka banget ngomong ayam, ayam. Setiap ditanya mau apa, maunya ayam. Yaudah aku beliin ayam beneran," ujar Ashanty di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menariknya, Ashanty berhasil mendapatkan ayam kate dengan bulu motif batik. Ia juga bersyukur karena sang cucu sangat senang dengan hadiah yang diberikannya itu.

Ameena

Ashanty beri hadiah ayam kate motif batik untuk Ameena (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)


Bahkan putri pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu sudah memberi nama untuk dua ayam katenya.

"Kebetulan Aurel sempet beli ayam terus mati yaudah aku beliin lagi ayam. Dapat ayam kate yang batik," terang Ashanty.

"Alhamdulillah Ameena seneng banget dikasih nama apa gitu sama dia, jadi mainan buat dia buat di rumah baru," sambungnya.

Ayam kate dengan bulu batik itu termasuk hewan yang langka. Oleh karena itu Ashanty memesan langsung dan ayam itu tiba sebulan kemudian.

