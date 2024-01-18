Kim Go Eun Berpotensi Reuni dengan Jeon Do Yeon dalam The Price of Confession

Kim Go Eun berpotensi reuni dengan Jeon Do Yeon dalam The Price of Confession. (FotO: Instagram/@ggonekim)

SEOUL - Aktris Kim Go Eun berpotensi adu akting dengan aktris Jeon Do Yeon dalam drama The Price of Confession. Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktris, pada 17 Januari 2024.

“Dia mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut,” kata BH Entertainment dikutip dari StarNews, pada Rabu (17/1/2024).

Proses drama ini mencari para cast-nya terbilang cukup berliku. Awalnya, Song Hye Kyo dan Han So Hee dipercaya untuk menjadi pemeran utama drama ini. Namun keduanya diumumkan mundur dari proyek tersebut.

Lee Eung Bok yang awalnya dipercaya menjadi sutradara juga memutuskan mundur dari proyek tersebut. Posisinya kemudian digantikan oleh Lee Jung Hyo, sutradara drama Crash Landing on You.