Jeon Do Yeon Berpotensi Gantikan Song Hye Kyo dalam The Price of Confession

SEOUL - Aktris Jeon Do Yeon digaet membintangi drama The Price of Confession setelah Song Hye Kyo dan Han So Hee mundur dari proyek tersebut. Hal itu pertama kali dipublikasikan STARNEWS, pada 20 Desember 2023.

Management SOOP selaku agensi sang aktris membenarkan pemberitaan tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Rabu (20/12/2023).

Drama The Price of Confession berkisah tentang dua perempuan yang terkait dalam sebuah kasus pembunuhan. Proyek ini, awalnya akan digarap oleh Lee Eung Bok, sutradara drama populer Descendents of the Sun.

Namun pada Januari 2023, sang sutradara memutuskan mundur dari proyek tersebut karena jadwal kerja yang bentrok. Posisinya kemudian digantikan oleh Lee Jung Hyo, sutradara drama populer, Crash Landing On You dan Doona!.

Song Hye Kyo dan Han So Hee yang awalnya didapuk menjadi bintang utama drama itu juga memutuskan mundur, pada Mei 2023. Keputusan itu diambil keduanya, karena ada permasalahan internal yang membuat produksi drama tersebut sempat ditunda.*

(SIS)