Maxime Bouttier Unggah Foto Kenangan Bersama Ibunda: Bye Mama

JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan Maxime Bouttier usai kepergian sang ibunda, Siti Purwanti. Diketahui, ibunda Maxime meninggal dunia pada Minggu, 14 Januari 2024 malam dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Senin, 15 Januari kemarin.

Sebagai penghormatan terakhirnya Maxime terus mendampingi jenazah sang ibu mulai dari di rumah duka, membopong keranda untuk disholatkan hingga ke pemakaman.

Terkini, Maxime Bouttier mengunggah kenangan foto bersama sang ibunda di Instagram Story nya.

Dalam foto tersebut nampak mendiang Siti Purwanti yang terbaring di kasur sambil hidungnya terpasang selang. Sementara Maxime terlihat sedang mencoba menghibur ibunya.

Maxime Bouttier Unggah unggah foto bareng ibunda (Foto: Instagram/bouttier_maxime)





"Bye mama," tulis Maxime Bouttier dengan ditambah gambar love, Selasa (16/1/2024).