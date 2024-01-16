Maxime Bouttier Tahu Ibundanya Meninggal Dunia dari Luna Maya

Maxime Bouttier tahu ibundanya meninggal dunia dari Luna Maya (Foto: Instagram/bouttier_maxime)

JAKARTA - Maxime Bouttier baru tahu sang ibunda meninggal dunia dari Luna Maya. Hal itu terjadi lantaran di saat akhir hidupnya, Siti Purwanti berada di kediaman sang calon menantu.

Menurut paman Maxime, sang keponakan juga tidak bisa menyaksikan detik-detik meninggalnya sang ibu. Pasalnya, Siti Purwati lah yang meminta hal tersebut dilakukan keluarga sebelum dirinya berpulang.

"Tadi dia sampai bilang, 'Saya ingin peluk mama yang terakhir'," ujar paman Maxime Bouttier, Purwadi usai pemakaman di kawasan TPU Jeruk Purut, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

"Kata papanya, mamanya nggak mau lihat Maxime sedih," ujar Purwadi.

Maxime Bouttier tahu ibundanya meninggal dunia dari Luna Maya (Foto: Instagram/bouttier_maxime)





Diketahui, Siti Purwanti mengembuskan napas terakhir didampingi suster dan juga suaminya, Patrice Bouttier. Setelahnya, mereka pun langsung memberikan kabar pada Luna, selaku pemilik rumah.

Dari Luna lah Maxime disebut mengetahui bahwa ibundanya telah meninggal dunia.

"Jadi infonya (meninggal dunia) dari mbak Luna," ucap Purwadi.

