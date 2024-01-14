Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siti KDI Cerai, Cici Paramida: Itu Sudah Takdir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |19:05 WIB
Siti KDI Cerai, Cici Paramida: Itu Sudah Takdir
Cici Paramida bicara terkait perceraian Siti KDI (Foto: Instagram/cici_faramida)
JAKARTA - Cici Paramida angkat bicara terkait rumah tangga sang adik, Siti KDI. Diketahui, rumah tangga Siti KDI dengan pria asal Turki bernama Cem Junet Perk telah berakhir dengan perceraian.

Terkait keputusan Siti dan suaminya berpisah, Cici menyebut jika hal itu sudah menjadi takdir dan tidak bisa diubah. Sebagai seorang kakak, pelantun Wulan Merindu ini mengaku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sang adik.

"Ya itukan sudah takdir ya. Kita serahkan ke Maha Kuasa saja kita berdoa yang terbaik," kata Cici Paramida, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Cici Paramida juga mengaku bahwa Siti kala itu sempat curhat sebelum memutuskan untuk bercerai. Namun ia enggan membocorkan lebih detail terkait topik pembicaraan mereka.

Siti KDI dan suami

Cici Paramida bicara terkait perceraian Siti KDI (Foto: Instagram/siti_perk)


“Curhat biasa aja lah,” ucap Cici Paramida.

Hanya saja, Cici Paramida menyebut bahwa penyebab rumah tangga sang adik dengan pria asal Turki lantaran sudah tak lagi ada kecocokan.

“Memang tidak ada kecocokan lagi jadi jalan terbaik seperti itu,” ungkap Cici Paramida.

Namun satu hal yang ditegaskan oleh Cici, Siti KDI dan Cem Junet Perk bercerai bukan karena menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. 

