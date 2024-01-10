Diam-diam, Siti KDI Cerai dari Cem Junet Perk

JAKARTA - Penyanyi Siti Rahmawati atau yang lebih dikenal sebagai Siti KDI rupanya diam-diam sudah bercerai sang suami Cem Junet Perk.

Kabar perceraian Siti KDI dengan bule asal Turki itu terungkap kala ia jadi bintang tamu di program FYP belum lama ini.

Awalnya, Irfan Hakim selaku host FYP ini mengaku sudah mengetahui fakta soal perceraian Siti KDI dan Cem Junet Perk.

“Acara talk show di sini tuh tantangannya, kita tahu faktanya apa tapi kita harus menyembunyikan. Saya pura-pura bertanya padahal saya sudah tahu jawabannya," kata Irfan Hakim dalam tayangan FYP, dikutip Rabu (10/1/2024).

Lalu Irfan Hakim pun menyebut Cem Junet Perk sebagai mantan dari Siti. Meski begitu hubungan mereka tetap berjalan baik.

"Baik hubungannya, Dia (Siti) suka godain mantannya, sebut saja, mantan," kata Irfan Hakim.

Bak mengetahui semuanya, Irfan Hakim bahkan membeberkan jika Siti kini sudah memiliki kekasih baru, yang juga bule.

“Bahkan Siti dengan pendampingnya yang sekarang itu juga baik-baik banget," ungkap Irfan Hakim.

Meski kedua orangtuanya bercerai, namun putri Siti KDI dan Cem Junet Perk, Elif Kayla Perk mendapatkan banyak cinta.

"Elif itu sebenarnya kalau orang bilang perpisahan itu menyebabkan anak itu jadi trauma. Tapi justru Elif mendapatkan cinta banyak ya,” ucap Irfan Hakim.

Adik dari penyanyi Cici Paramida itu tidak mengelak apapun yang diucapkan oleh Irfan Hakim tersebut.

“Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa (lu aja yang cerita) kan udah kenal,” timpal Siti KDI.

“Kita terbuka aja apa yang terjadi dalam hidup ya kita harus jalani,” tambahnya.

