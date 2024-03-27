Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cici Paramida dan Siti KDI Saling Dukung serta Mendoakan Soal Jodoh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:11 WIB
Cici Paramida dan Siti KDI Saling Dukung serta Mendoakan Soal Jodoh
Cici Paramida dan Siti KDI saling dukung serta berdoa terkait jodoh (Foto: Annastasya/MPI)
JAKARTA - Pedangdut Cici Paramida dan Siti KDI terus kompak mendukung satu sama lain. Selain merupakan kakak beradik, Cici dan Siti juga memiliki nasib serupa, yakni pernah sama-sama menghadapi pahitnya perceraian.

Kini duanya pun semakin tegar dan saling menguatkan satu sama lain.

Diketahui, Cici memutuskan menyendiri usai bercerai dari Akhmad Suhaebi pada 2009. 15 tahun berlalu, Cici rupanya selalu berdoa mengenai jodoh dan pasangan hidupnya khususnya di momen Ramadhan ini.

Tak hanya dirinya, doa tersebut juga ia panjatkan untuk sang adik, Siti yang juga memutuskan berpisah dengan pria berdarah Turki, Cem Perk.

Cici Paramida dan Siti KDI (MPI)

Cici Paramida dan Siti KDI saling dukung serta berdoa terkait jodoh (Foto: Annastasya/MPI)


“Selalu berdoa, berdoa itu untuk semua hal. Kalau itu (jodoh) kita tetap berdoa memohon kepada Allah SWT, harus ikhlas dan sabar aja,” ungkap Cici saat ditemui di Musica’s Studio, Pancoran, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Cici sendiri tak pernah ambil pusing khususnya masalah jodoh. Ia mengatakan dirinya selalu berdoa dan menjalankan apa yang sudah ditentukan untuk hidupnya.

Di sisi lain, Siti KDI yang juga kini berstatus lajang juga saling memberikan dukungan untuk sang kakak. Keduanya pun tak jarang saling bertukar pilihan masalah pasangan dan saling mendukung dengan pilihan masing-masing.

“Aku kan selalu mendukung aja, kalau memang ada yang disukai ya silahkan. Karena kan pasti kak Cici yang lebih tahu,” papar Siti.

Halaman:
1 2
