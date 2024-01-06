Saipul Jamil Ungkap Kelakuan Asisten Sebelum Jadi Tersangka Kasus Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil menegaskan jika dirinya tak mengetahui kalau asistennya, Steven alias S, selama ini mengonsumsi narkoba.

Dia menuturkan jika S merupakan asisten yang baru bekerja dengannya selama setahun terakhir. Selama bekerja, S dikatakan Saipul, selalu memberikan hasil terbaik dan tak pernah mengecewakannya.

"Saya melihat asisten saya ini pada saat kerja tidak pernah mengecewakan, dia jujur dan tulus, makanya saya enggak nyangka kalau dia narkoba," kata Saipul Jamil dalam konferensi pers yang digelar polisi di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, 6 Januari 2024.

Kepada polisi, S mengaku sudah melakukan transaksi sabu dengan R sebanyak 10 kali.