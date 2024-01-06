Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Bijak Dewi Perssik Saat Saipul Jamil Disebut Kena Karma

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:45 WIB
Reaksi Bijak Dewi Perssik Saat Saipul Jamil Disebut Kena Karma
Reaksi bijak Dewi Perssik saat Saipul Jamil dituding kena karma (Foto: Instagram/dewiperssik9)
JAKARTA - Penyanyi Dewi Perssik ikut terseret saat mantan suaminya, Saipul Jamil ditangkap polisi terkait dugaan narkoba. Pasalnya, banyak yang menuding bahwa ia sempat-sempatnya melayangkan sindiran pada Bang Ipul, tak lama setelah mantan suaminya itu ditangkap.

Terbaru, salah seorang kenalannya bahwa sempat menyindir bahwa Saipul Jamil mendapatkan karma atas perlakuannya pada wanita yang akrab disapa Depe tersebut. Mengingat, beberapa waktu lalu, Bang Ipul sempat berseteru dengan Depe dan melayangkan fitnahan padanya.

"Banyak yang DM bun dia negatif jangan suudzon katanya mau negatif atau nggak, apakah dia gak malu di depan banyak orang sampe nangis?? Dia dipermalukan sama seperti dia berusaha mempermalukan mantan istrinya dengan segala fitnahan yang dia karang," kata kenalan Dewi Perssik, yang diunggah ulang di Instagram Story sang penyanyi, Sabtu (6/1/2024).

Alih-alih membalas balik dengan sindiran, Dewi Perssik justru memberikan respon bijak.

Dewi Perssik 

Reaksi bijak Dewi Perssik saat Saipul Jamil dituding kena karma (Foto: Instagram/dewiperssik9)

"Allah yang balas," jawab Dewi Perssik.

Tak cukup sekali, kenalan Dewi Perssik itu terus mengungkit perbuatan Saipul Jamil terhadap pelantun Mimpi Manis itu. Namun, wanita bernama asli Dewi Murya Agung itu lagi-lagi tidak terpancing emosi.

Depe justru lebih menyarankan agar kenalannya itu fokus menikmati liburan ketimbang terus menyindir Saipul Jamil.

Halaman:
1 2
