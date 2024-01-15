Saipul Jamil Ungkap Keinginan Menikah Lagi, Akui Ingin Wanita Berusia Muda

JAKARTA - Saipul Jamil mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi. Diketahui, ia sudah sempat menikah dua kali, yakni dengan Dewi Perssik dan mendiang Virginia Anggraeni.

Setelah 12 tahun ditinggal Virginia dan hidup tanpa pendamping, pria yang akrab disapa Bang Ipul ini mulai kepikiran untuk kembali membina rumah tangga. Namun, sampai saat ini ia belum bisa secara gamblang mengungkapkan siapa sosok yang akan mendampinginya sekaligus menjadi istri ketiganya tersebut.

BACA JUGA: Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti

"Iya dong doain aja deh, pokoknya semuanya diundang nantinya," ujar Saipul Jamil saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu, 14 Januari 2024.

Ketika disinggung soal kriteria pendamping hidupnya, sambil menyanyi, Saipul Jamil mengaku tak muluk-muluk. Menurutnya, sosok pendamping hidup itu sejatinya harus setia dan ia pun berharap agar calon istrinya memiliki usia yang lebih muda darinya.

Saipul Jamil ungkap keinginan menikah lagi (Foto: Okezone)





Pelantun Ratu Hatiku ini dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan asmara dengan wanita yang telah berusia matang.

"Kriterianya cantik, tidak perlu kaya asal dia setia dan umurnya masih muda nggak suka yang tua," beber Saipul Jamil.

BACA JUGA: Saipul Jamil Gelar Tasyakuran Usai Dipulangkan Polisi Lantaran Tak Terlibat Kasus Narkoba

Saat disinggung soal hubungannya dengan seorang perempuan muda yang menjenguknya di Polsek Tambora, Jakarta Barat, pemilik nama lengkap King Saipul Jamil ini memilih bungkam. Tampaknya, ia masih mempertimbangkan soal siapa sosok wanita yang cocok untuk pendamping hidupnya.

"Yang mana, kalau yang muda iya, kalau yang tua enggak kalau yang tua itu kakak saya dan alhamdulilah gadis kayaknya," ucap Saipul Jamil.