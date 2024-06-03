Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur

Selvianus , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:12 WIB
Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur
Saipul Jamil ibadah haji (Foto: IG Saipul)
JAKARTA - Saipul Jamil diketahui tengah menjalani ibadah Haji. Hal itu dibagikannya melalui akun instagram miliknya @saipuljamilreal dikutip pada Senin (3/6/2024).

Dalam postingan itu, Saipul Jamil membagikan beberapa foto saat dirinya berada di sekitar Kakbah hingga di dalam Masjidil Haram Makkah.

Saipul Jamil mempunyai harapan agar dapat menjadi Haji Mabrur. "Doakan kami menjadi haji mabrur aamin," tulis Saipul Jamil dalam akun instagram miliknya.

Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur

Mantan suami Dewi Perssik ini juga mendoakan siapapun untuk segera menjalani ibadah Haji ke Tanah Suci. "Semoga kalian secepatnya menjadi tamu allah untuk haji tahun berikutnya aamin," tutup Saipul Jamil.

