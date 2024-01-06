Polisi Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Saipul Jamil saat Penangkapan

JAKARTA - Kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat merilis kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat asisten Saipul Jamil, Steven alias S, pada Sabtu (6/1/2024). Diketahui, Saipul Jamil yang juga diamankan dalam penangkapan tersebut, terbukti bersih dari narkoba usai menjalani serangkaian tes termasuk tes urine.

Dalam rilisnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi yang juga hadir, menjelaskan kronologi penangkapan Saipul Jamil dan S. Berlangsung dramatis, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil yang ditumpangi Saipul Jamil.

"Dalam proses pengejaran penyidik atau petugas berhasil hentikan kendaraan bersangkutan di sekitar Daan Mogot di Perumahan Casa Garden karena situasi lalin padat kendaraan yang digunakan pelaku dan 1 orang di dalamnya (Saipul Jamil-red) berhenti kemudian petugas turun dari motor ketok pintu kaca dan perkenalkan diri kami dari Kepolisian tunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca dan berhenti," ujar M Syahduddi di Polsek Tambora, Jakarta Barat hari ini.

Polisi bantah lakukan kekerasan terhadap Saipul Jamil saat penangkapan (Foto: IST)

"Tahu kejadian tersebut S berupaya larikan diri. Karena padat banting setir kanan tabrak 2 pengendara sepeda motor karena indikasi tidak patuh petugas lakukan pengejaran diikuti masyarakat yang tahu peristiwa tersebut termasuk pemotor yang ditabrak," sambungnya.

Syahduddi menjelaskan saat itu pengejaran Saipul Jamil dengan asistennya juga diikuti masyarakat yang ada di TKP.

"Ketika sudah dapat, diamankan, mereka (masyarakat) juga berusaha membuka itu. Dan ketika melihat video itu setelah kita cek juga bukan polisi dan sedang kita cari juga orang itu," lanjutnya.