Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Saipul Jamil saat Penangkapan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:05 WIB
Polisi Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Saipul Jamil saat Penangkapan
Polisi bantah lakukan kekerasan terhadap Saipul Jamil saat penangkapan (Foto: Instagram/saipuljamilreal)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat merilis kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat asisten Saipul Jamil, Steven alias S, pada Sabtu (6/1/2024). Diketahui, Saipul Jamil yang juga diamankan dalam penangkapan tersebut, terbukti bersih dari narkoba usai menjalani serangkaian tes termasuk tes urine.

Dalam rilisnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi yang juga hadir, menjelaskan kronologi penangkapan Saipul Jamil dan S. Berlangsung dramatis, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil yang ditumpangi Saipul Jamil.

"Dalam proses pengejaran penyidik atau petugas berhasil hentikan kendaraan bersangkutan di sekitar Daan Mogot di Perumahan Casa Garden karena situasi lalin padat kendaraan yang digunakan pelaku dan 1 orang di dalamnya (Saipul Jamil-red) berhenti kemudian petugas turun dari motor ketok pintu kaca dan perkenalkan diri kami dari Kepolisian tunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca dan berhenti," ujar M Syahduddi di Polsek Tambora, Jakarta Barat hari ini.

Saipul Jamil

Polisi bantah lakukan kekerasan terhadap Saipul Jamil saat penangkapan (Foto: IST)

"Tahu kejadian tersebut S berupaya larikan diri. Karena padat banting setir kanan tabrak 2 pengendara sepeda motor karena indikasi tidak patuh petugas lakukan pengejaran diikuti masyarakat yang tahu peristiwa tersebut termasuk pemotor yang ditabrak," sambungnya.

Syahduddi menjelaskan saat itu pengejaran Saipul Jamil dengan asistennya juga diikuti masyarakat yang ada di TKP.

"Ketika sudah dapat, diamankan, mereka (masyarakat) juga berusaha membuka itu. Dan ketika melihat video itu setelah kita cek juga bukan polisi dan sedang kita cari juga orang itu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016621/pamer-foto-di-tanah-suci-saipul-jamil-doakan-semoga-menjadi-haji-mabrur-677p3ubZRY.jpg
Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996014/ivan-gunawan-lontarkan-permintaan-maaf-atas-candaan-terkait-kasus-pencabulan-saipul-jamil-TtXsLw92HU.jpg
Ivan Gunawan Minta Maaf Soal Candaan Kasus Pencabulan Saipul Jamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954866/ungkap-hubungannya-dengan-saipul-jamil-mey-ri-hana-aku-istri-simpanan-EJVsYGk75u.jpg
Ungkap Hubungannya dengan Saipul Jamil, Mey Ri Hana: Aku Istri Simpanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954826/saipul-jamil-ungkap-keinginan-menikah-lagi-akui-ingin-wanita-berusia-muda-29GAuvJDFN.jpg
Saipul Jamil Ungkap Keinginan Menikah Lagi, Akui Ingin Wanita Berusia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954790/saipul-jamil-tak-sabar-jalani-ibadah-haji-setelah-13-tahun-menanti-85ydkPYx0J.jpg
Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954602/saipul-jamil-gelar-tasyakuran-usai-dipulangkan-polisi-lantaran-tak-terlibat-kasus-narkoba-8IHqJHWAtz.jpg
Saipul Jamil Gelar Tasyakuran Usai Dipulangkan Polisi Lantaran Tak Terlibat Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement