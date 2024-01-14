Saipul Jamil Gelar Tasyakuran Usai Dipulangkan Polisi Lantaran Tak Terlibat Kasus Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil menggelar tasyakuran di sebuah kafe berlokasi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu (14/1/2024). Tasyakuran tersebut digelar sebagai wujud rasa syukur lantaran ia telah dipulangkan oleh penyidik Polsek Tambora, Jakarta Barat, dan sama sekali tidak terbukti menggunakan narkoba.

Dalam momen tasyakuran itu, Saipul Jamil terlihat mengenakan baju koko berwarna abu-abu dan memakai peci hitam. Ia tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah dipimpin oleh salah satu ustaz.

Dihadiri puluhan jemaah, acara tersebut berjalan hikmat. Tak lupa, sang ustaz juga turut mendoakan Saipul Jamil.

Sebelumnya, Saipul Jamil sempat mengucapkan rasa syukur usai dibebaskan oleh pihak kepolisian. Bahkan dari hasil tes urine dan rambut, ia pun dinyatakan bersih dari narkoba.

Saipul Jamil gelar tasyakuran usai bebas dari Polsek Tambora (Foto: MPI)





"Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika," beber Saipul Jamil usai bebas pada 8 Januari lalu.

"Kondisi saya sekarang sehat, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa," sambungnya.

