Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:07 WIB
Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti
Saipul Jamil akan menunaikan ibadah Haji setelah 13 tahun menanti (Foto: Instagram/saipuljamilreal)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil akan menjalani ibadah Haji di Tanah Suci. Ia bahkan mengatakan bahwa kepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah Haji merupakan penantiannya selama 13 tahun.

Artinya, sang pedangdut sudah mendaftar 13 tahun lalu, sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk berangkat haji di tahun ini.

Saat ini, pria yang akrab disapa Bang Ipul itu mulai menjalani berbagai persiapan. Salah satunya melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama ibadah Haji.

"Insya Allah aku akan berangkat haji pada bulan Mei nanti mulai hari Senin aku sudah medical check up cek seluruh badan, doain aja semoga sehat dan untuk jemaah haji di Indonesia kita ketemu di Tanah Suci ya," kata Saipul Jamil saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu, 14 Januari 2024.

Saipul Jamil

Saipul Jamil akan menunaikan ibadah Haji setelah 13 tahun menanti (Foto: Starpro)


Selain mengikuti pemeriksaan kesehatan, Saipul juga mengakui bahwa dirinya pun dalam waktu dekat mengikuti pembelajaran digelar oleh Kementerian Agama. Salah satunya mengenai tata cara saat berada di Tanah Suci nantinya.

"Kita akan mengikuti acara digelar Kementerian Agama sambil menunggu sebelum menuju ibadah haji seperti belajar tawaf seperti apa nanti di Arafah seperti apa nanti banyak ilmu-ilmu nanti ketemu disana ya," jelas Saipul.

Nantinya, Saipul Jamil akan ikut menjalani ibadah Haji reguler bukan Haji plus. Kendati demikian, ia mengaku sangat bahagia lantaran setelah menunggu 13 tahun, akhirnya ia mendapatkan panggilan untuk beribadah Haji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016621/pamer-foto-di-tanah-suci-saipul-jamil-doakan-semoga-menjadi-haji-mabrur-677p3ubZRY.jpg
Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996014/ivan-gunawan-lontarkan-permintaan-maaf-atas-candaan-terkait-kasus-pencabulan-saipul-jamil-TtXsLw92HU.jpg
Ivan Gunawan Minta Maaf Soal Candaan Kasus Pencabulan Saipul Jamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954866/ungkap-hubungannya-dengan-saipul-jamil-mey-ri-hana-aku-istri-simpanan-EJVsYGk75u.jpg
Ungkap Hubungannya dengan Saipul Jamil, Mey Ri Hana: Aku Istri Simpanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954826/saipul-jamil-ungkap-keinginan-menikah-lagi-akui-ingin-wanita-berusia-muda-29GAuvJDFN.jpg
Saipul Jamil Ungkap Keinginan Menikah Lagi, Akui Ingin Wanita Berusia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954602/saipul-jamil-gelar-tasyakuran-usai-dipulangkan-polisi-lantaran-tak-terlibat-kasus-narkoba-8IHqJHWAtz.jpg
Saipul Jamil Gelar Tasyakuran Usai Dipulangkan Polisi Lantaran Tak Terlibat Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954398/saipul-jamil-sambut-positif-usulan-dirinya-jadi-duta-narkoba-IHr75s28Kc.jpg
Saipul Jamil Sambut Positif Usulan Dirinya Jadi Duta Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement