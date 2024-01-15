Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti

JAKARTA - Saipul Jamil akan menjalani ibadah Haji di Tanah Suci. Ia bahkan mengatakan bahwa kepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah Haji merupakan penantiannya selama 13 tahun.

Artinya, sang pedangdut sudah mendaftar 13 tahun lalu, sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk berangkat haji di tahun ini.

Saat ini, pria yang akrab disapa Bang Ipul itu mulai menjalani berbagai persiapan. Salah satunya melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama ibadah Haji.

"Insya Allah aku akan berangkat haji pada bulan Mei nanti mulai hari Senin aku sudah medical check up cek seluruh badan, doain aja semoga sehat dan untuk jemaah haji di Indonesia kita ketemu di Tanah Suci ya," kata Saipul Jamil saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu, 14 Januari 2024.

Saipul Jamil akan menunaikan ibadah Haji setelah 13 tahun menanti (Foto: Starpro)





Selain mengikuti pemeriksaan kesehatan, Saipul juga mengakui bahwa dirinya pun dalam waktu dekat mengikuti pembelajaran digelar oleh Kementerian Agama. Salah satunya mengenai tata cara saat berada di Tanah Suci nantinya.

"Kita akan mengikuti acara digelar Kementerian Agama sambil menunggu sebelum menuju ibadah haji seperti belajar tawaf seperti apa nanti di Arafah seperti apa nanti banyak ilmu-ilmu nanti ketemu disana ya," jelas Saipul.

Nantinya, Saipul Jamil akan ikut menjalani ibadah Haji reguler bukan Haji plus. Kendati demikian, ia mengaku sangat bahagia lantaran setelah menunggu 13 tahun, akhirnya ia mendapatkan panggilan untuk beribadah Haji.