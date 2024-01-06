Neng Dessy Sujud Syukur Saat Tahu Hasil Tes Urine Saipul Jamil Negatif

JAKARTA - Kabar bahwa Saipul Jamil diamankan pihak kepolisian lantaran diduga mengkonsumsi narkoba menjadi pemberitaan viral sejak kemarin. Bukan karena kasusnya saja, tetapi lantaran momen penangkapan pria 43 tahun itu yang cukup dramatis hingga menyita perhatian masyarakat.

Mendengar kabar penangkapan Saipul Jamil beserta asistennya, penyanyi sekaligus produser Neng Dessy yang juga merupakan rekannya kaget. Pasalnya, Neng Dessy mengetahui betul bahwa Bang Ipul tidak pernah menyentuh narkoba, mengingat mantan Dewi Perssik itu dikenal sebagai sosok religius.

BACA JUGA: Saipul Jamil Berharap Bebas Hari Ini Usai Diamankan Gegara Asisten Positif Narkoba

"Iya aku kaget banget ya dengar berita ini, benar-benar syok banget, lihat videonya kasihan banget sampai bang Ipul nangis di jalan gitu. Pokoknya sedih banget lihat nya, kayak di paksa keluar gitu. Tapi aku yakin banget in shaa Allah bang Ipul itu tidak menggunakan narkoba," ujar Neng Dessy kepada awak media.

"Aku sebagai temannya bang Ipul, sangat tahu dia. Setahu aku kalau dia lagi banyak masalah, dia akan lebih banyak sholat, berzikir dan berdoa kepada ALLAH untuk menenangkan hati dan pikiran nya," sambungnya.

Neng Dessy sujud syukur saat tahu hasil tes urine Saipul Jamil negatif (Foto: IST)





Dugaan Neng Dessy bahwa Bang Ipul tidak mengkonsumsi narkoba bahkan bisa dibuktikan lewat hasil tes urine. Pasalnya, setelah menjalani tes tersebut, berikut pengecekan rambut, Bang Ipul tetap dinyatakan negatif narkoba.

BACA JUGA: Kondisi Terkini Saipul Jamil usai Diamankan Polisi karena Kasus Narkoba

"Alhamdulillah terbukti kalau bang Ipul tidak memakai narkoba, hasil tes urine nya alhamdulillah negatif. Sangat bersyukur sekali Allah bantu urusan bang Ipul, semoga bang Ipul semakin sabar dalam menghadapi cobaan fitnah ini," kata Neng Dessy.