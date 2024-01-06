Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Negatif dari Narkoba, Saipul Jamil akan Segera Dibebaskan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:50 WIB
Negatif dari Narkoba, Saipul Jamil akan Segera Dibebaskan
Saipul Jamil akan segera dibebaskan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil saat ini masih berstatus sebagai saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, ia diketahui sempat diamankan oleh kepolisian dari Polsek Tambora, Jakarta Barat pada Jumat, 5 Januari 2024 lantaran kasus narkoba yang menjerat asistennya.

Berdasarkan hasil tes urine, pria 43 tahun itu dinyatakan negatif narkoba. Atas hasil tersebut, Saipul Jamil pun akan dibebaskan dalam waktu dekat.

"Terhadap saudara SJ (Saipul Jamil-red) karena hasilnya negatif narkoba nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan ke keluarganya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi di Polsek Tambora, Sabtu (6/1/2024).

"Nanti akan kita lakukan langkah lebih lanjut lah apakah besok atau nanti itu teknis dari penyidik," sambungnya.

Saipul Jamil (mpi)

Saipul Jamil akan segera dibebaskan (Foto: MPI)


Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan asisten Saipul Jamil, S dan pengedar sabu berinisial R sebagai tersangka.

Syahduddi juga menegaskan jika S sudah melakukan transaksi sabu dengan R sebanyak 10 kali.

"Setelah kami dalami keterangan S dan R ini pengakuan dari tersangka S ini dia udah sering transaksi narkoba dengan beli sabu pada R sebanyak kurang lebih 10 kali sehingga dengan info tersebut R mengakui sering jual sabu pada saudara S dan orang lain selain S. Patut diduga R ini pengedar narkoba," paparnya.

Dalam kesempatan itu, polisi juga memberikan Saipul Jamil memberikan pernyataan di hadapan awak media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016621/pamer-foto-di-tanah-suci-saipul-jamil-doakan-semoga-menjadi-haji-mabrur-677p3ubZRY.jpg
Pamer Foto di Tanah Suci, Saipul Jamil : Doakan Semoga Menjadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996014/ivan-gunawan-lontarkan-permintaan-maaf-atas-candaan-terkait-kasus-pencabulan-saipul-jamil-TtXsLw92HU.jpg
Ivan Gunawan Minta Maaf Soal Candaan Kasus Pencabulan Saipul Jamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954866/ungkap-hubungannya-dengan-saipul-jamil-mey-ri-hana-aku-istri-simpanan-EJVsYGk75u.jpg
Ungkap Hubungannya dengan Saipul Jamil, Mey Ri Hana: Aku Istri Simpanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954826/saipul-jamil-ungkap-keinginan-menikah-lagi-akui-ingin-wanita-berusia-muda-29GAuvJDFN.jpg
Saipul Jamil Ungkap Keinginan Menikah Lagi, Akui Ingin Wanita Berusia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954790/saipul-jamil-tak-sabar-jalani-ibadah-haji-setelah-13-tahun-menanti-85ydkPYx0J.jpg
Saipul Jamil Tak Sabar Jalani Ibadah Haji Setelah 13 Tahun Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954602/saipul-jamil-gelar-tasyakuran-usai-dipulangkan-polisi-lantaran-tak-terlibat-kasus-narkoba-8IHqJHWAtz.jpg
Saipul Jamil Gelar Tasyakuran Usai Dipulangkan Polisi Lantaran Tak Terlibat Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement