Akhirnya, Keluarga Jenguk Saipul Jamil di Polsek Tambora

JAKARTA - Keluarga menjenguk Saipul Jamil di Polsek Tambora, Jakarta Barat, pada 5 Januari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB. Dia turut diamankan dalam operasi penangkapan kasus narkoba di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Radja Simanjuntak yang mendampingi Samsul, kakak pedangdut, berharap kliennya bisa sabar melewati masalah tersebut. “Mari sama-sama mendoakan agar Saipul Jamil bisa melewati hari ini,” tuturnya.

Sayang, Radja enggan berkomentar banyak soal penangkapan Saipul Jamil. Sementara itu, Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida mengungkapkan, sang pedangdut bukanlah target operasi (TO) utama mereka.

Mantan suami Dewi Perssik itu turut diamankan polisi karena kebetulan berada satu mobil dengan asistennya. Hasil tes urine sang pedangdut juga menunjukkan hasil negatif, sementara asistennya positif.

Sejauh ini, menurut Donny, Saipul Jamil dan asistennya masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kasus narkoba tersebut. “Kami masih mendalami kasus ini dan melihat apakah ada kemungkinan SJ juga turut terlibat,” kata Donny.

Pedangdut Saipul Jamil diduga terlibat kasus narkoba setelah video penangkapan dirinya yang cukup dramatis viral di Instagram, pada 5 Januari 2023. Dia terlihat terduduk di pembatas jalur bus TransJakarta sambil berteriak histeris.*

(SIS)