Kuasa Hukum Yakin Saipul Jamil Tak Bersalah dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Kuasa hukum yakin Saipul Jamil tidak bersalah di kasus dugaan penyalahgunaan narkoba (Foto: Instagram/saipuljamilreal)

JAKARTA - Kuasa hukum Saipul Jamil meyakini betul bahwa kliennya tidak bersalah, usai ditangkap polisi lantaran diduga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Keyakinan Radja Simanjuntak jelas bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasarkan hasil tes urine dilakukan Polsek Tambora, Saipul Jamil dinyatakan negatif. Sedangkan asistennya itu justru positif memakai narkoba.

"Nanti aja pemeriksaan (masih berjalan), tetapi kami yakini Saipul Jamil tidak bersalah," ujar Radja Simanjuntak usai menjenguk Saipul Jamil di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Jumat, 5 Januari 2024 malam.

Saat disinggung soal penangkapan Saipul Jamil yang merupakan sebuah jebakan, Radja enggan berkomentar banyak. Sebab masalah itu hingga kini masih ditangani oleh Polsek Tambora.

Sejauh ini, Saipul Jamil dan asistennya itu telah menjalani serangkaian pemeriksaan dan keduanya pun telah menjalani tes urine.

"Oh tidak seperti itu ya, kami lihat saja nanti ya mungkin nanti Kapolsek akan menyampaikan semuanya," jelas Radja.

Lebih lanjut, Radja mendoakan agar kliennya tabah dan kuat lantaran harus kembali berurusan dengan pihak berwajib. Mengingat sebelumnya, pria yang akrab disapa King Saipul Jamil itu sempat berurusan dengan pihak berwajib usai dilaporkan terkait kasus percabulan anak di bawah umur.