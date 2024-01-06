Sempat Kabur Saat Diamankan, Saipul Jamil Sempat Kira Polisi Begal

JAKARTA - Saipul Jamil sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan Kepolisian Polsek Tambora, pada Jum'at (5/1/2024) sore di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam aksi tersebut, Bang Ipul diketahui tengah bersama asistennya berinisial S.

Kendati begitu, kini Saipul Jamil telah dinyatakan bebas.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Yakin Saipul Jamil Tak Bersalah dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam perilisan kasusnya hari ini, polisi memberikan kesempatan Saipul Jamil berbicara di hadapan awak media usai ikut diamankan. Dia menjelaskan alasannya sempat kabur dalam kejaran petugas bersama sang asisten.

"Terus terang saya merasa tidak punya salah dan dosa, tiba-tiba ada sebuah motor sebelah kiri yang suruh saya berhenti, akhirnya tiba-tiba saya berpikir, saya takut, disitu saya mau cari perlindungan kantor polisi biarpun mereka ngaku polisi," ujar Saipul Jamil di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (6/1/2024).

Saipul Jamil sempat kira polisi begal (Foto: MPI)





Pedangdut yang akrab disapa Bang Ipul itu juga memohon maaf kepada polisi atas pelarian yang sempat ia lakukan.

"Saya mohon maaf banget sama polisi makanya saya teriak 'tolong saya di begal ini Saipul Jamil," ujar Saipul Jamil.

"Saya ingin cari perlindungan, saya ingat kalau ada Polres di ujung jalan , tapi saya nge-blank," imbuhnya.

Tak hanya itu, mantan suami Dewi Perssik ini masih belum mempercayai jika yang membawanya adalah polisi. Dia bahkan sempat khawatir dibunuh karena mengira petugas adalah begal.