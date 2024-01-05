Terungkap Alasan Polisi Amankan Saipul Jamil

JAKARTA - Polisi mengamankan pedangdut Saipul Jamil di jalur busway di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat Jumat (5/1/2024). Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida menjelaskan target operasi bukan Saipul Jamil, melainkan asisten sang pedangdut.

Donny enggan berbicara banyak karena pemeriksaan terhadap Saipul Jamil dan asistennya itu masih berjalan.

"Kami masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Kami masih dalami," ujar Donny Agung saat dikonfirmasi wartawan Jumat (5/1/2024).

Dia menerangkan berdasarkan hasil tes urine dilakukan pihaknya, sejauh ini Saipul Jamil dinyatakan negatif. Sedangkan asistennya itu positif memakai narkoba, sayangnya dia belum berkomentar soal jenis narkoba apa yang digunakan anak buah mantan suami Dewi Perssik itu.

"Di dalam mobil itu, jadi kira masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, kita masih dalami itu. Ini kita lagi kembangin," jelas Donny.

"Intinya posisi Saipul ini barusan kita cek urine negatif ya, tapi asistennya positif gitu," tambahnya.

Secara terpisah, Raja Simanjuntak selaku kuasa hukum Saipul Jamil juga membenarkan penangkapan itu namun dirinya juga belum mengetahui kasus apa menjerat kliennya tersebut.

"Jadi gini, diduga untuk King Saipul Jamil masih diduga ada kaitannya dengan narkoba. Tapi semua belum bisa dipastikan karena saya sendiri juga belum bertemu dan Saipul juga dihubungi susah," tutur Raja Simanjuntak.